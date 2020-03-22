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Gelibolu'da köy muhtarından her haneye 10 ton ücretsiz su

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, Güneyli Köyü Muhtarı Cahit Kayışoğlu (51), koronavirüs ile köydeki vatandaşların daha etkin mücadele etmeleri için hane başına 10 ton bedava su veriyor.

22.03.2020 16:07 | Son Güncelleme: 22.03.2020 16:07
Gelibolu'da köy muhtarından her haneye 10 ton ücretsiz su

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, Güneyli Köyü Muhtarı Cahit Kayışoğlu (51), koronavirüs ile köydeki vatandaşların daha etkin mücadele etmeleri için hane başına 10 ton bedava su veriyor.

Üç dönemdir Saros'a kıyısı olan Güneyli köyünün muhtarlığını yapan Cahit Kayışoğlu, köy halkına koronavirüs ile mücadele kapsamında bedava su vermeye başladı. Su tüketiminin bugünlerde biraz daha artığını belirten Kayışoğlu, her haneye ücretsiz 10 ton su vererek vatandaşlara destek oldu. Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan kararların köyde uyulmasına dikkat ettiklerini söyleyen muhtar Cahit Kayışoğlu, "Bu hastalıkla sağlıklı bir şekilde mücadelenin temizlikle yapıldığını hepimiz anladık. Bu bakımdan, vatandaşlarımızın daha hijyenik olmaları ve daha çok temizlik yapabilmeleri için bir katkıda bulunmak amacıyla aile başına 10 ton suyu ücretsiz veriyoruz" dedi.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Koronavirüs, Gelibolu, Güncel

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