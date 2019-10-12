Haberler » Güncel » Gelibolu'da Mehmetçik için zafer duası

Gelibolu'da Mehmetçik için zafer duası

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir lisede, Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Fetih suresi okunup dua edildi.

12.10.2019 12:12Gelibolu'da Mehmetçik için zafer duası
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir lisede, Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Fetih suresi okunup dua edildi. Gelibolu Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde gerçekleştirilen programda, Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerler için Fetih Suresi okundu ardından dua edildi.
Okul Müdür Yardımcısı Yeşim Atıcı Yavaş, burada yaptığı konuşmada, "Okulumuzdaki öğrenci ve öğretmenlerimizle beraber Fetih Suresi okuyarak ve dualar ederek Barış Pınarı Harekatı'na katılan güvenlik güçlerimize manevi destek olduk." ifadelerini kullandı. Duaların ardından programa katılan öğrenci ve velilere lokum ikram edildi.

Barış Pınarı Harekatı, Fetih Suresi, Çanakkale, Gelibolu, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:47 Sultangazi'de çatı katında yangın
12:46 Bahçeli, mesaisine pazartesi başlayacak
12:46 Tbmm başkanı şentop 3. parlamento başkanları konferansı'nda konuştu (3) (detaylar)
12:44 Sultangazi'de çatı katında yangın
12:43 Şanlıurfalı öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek
12:43 Barış pınarı harekatı'nda 4'üncü gün (4)
12:42 AK Partili başkanlardan Ankara ziyareti
12.10.2019 12:48:10