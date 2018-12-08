Gelibolu'da Motosiklet Hırsızlığı İddiası

Çanakkale
'nin Gelibolu
ilçesinde çalınan motosiklet polisin takibiyle bir saat sonra bulundu.
Alınan bilgiye göre, Camikebir Mahallesi Gölcük
Sokak üzerinde bulunan motosikletin çalındığı ihbarının polise bildirilmesinin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, çalışma başlattı.
Yapılan çalışmalar sonucunda motosiklet, çalınmasının bir saat sonrasında şüpheliler E.D. ve D.D. ile birlikte parçalanmak üzereyken bulundu.
Gözaltına alınan 2 kişi, ifadelerinin alınmasının ardından savcılık tarafından serbest bırakıldı.
Gölcük,Çanakkale,Gelibolu
08 Aralık 2018 Cumartesi 11:34