Haberler » Güncel » Gelibolu'da oltayla 8, 5 kiloluk sinarit yakaladı - Haber

Gelibolu'da oltayla 8, 5 kiloluk sinarit yakaladı

ÇANAKKALE'de, tekneyle balık tutmak için denize açılan Hüseyin Aksu (35), oltayla 8, 5 kilogramlık sinarit yakaladı.

25.02.2020 17:25 | Son Güncelleme: 25.02.2020 17:25Gelibolu'da oltayla 8, 5 kiloluk sinarit yakaladı

ÇANAKKALE'de, tekneyle balık tutmak için denize açılan Hüseyin Aksu (35), oltayla 8, 5 kilogramlık sinarit yakaladı.

ilçesine bağlı 'de 17 yıldır balıkçılık yapan Hüseyin Aksu, sabah saatlerinde teknesiyle balık tutmak için Saros mevkisinde denize açıldı. Oltasını denize atan balıkçı Hüseyin Aksu, bir süre sonra 8,5 kilogram ağırlığında sinarit yakaladı. Yakaladığı sinariti Gelibolu balık haline getiren Hüseyin Aksu, balığın kilosunu 70 TL'den sattı.8.5 kiloluk sinariti alan balıkçıda çalışan Hakan Kayabaş, "Hüseyin Aksu arkadaşımız, arada böyle büyük balıklar getiriyor. Bu tür balıkların alıcısı genelde lokantalar oluyor. Balık geldikten bir saat sonra ilçedeki bir lokantaya satıldı" dedi.



Hüseyin Aksu, Gelibolu, Yeniköy, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:48  Nursal Bilgin kimdir? Nursal Bilgin neden öldü?
14:38  Hüsnü Mübarek kimdir? Hüsnü Mübarek hayatı ve biyografisi! Hüsnü Mübarek hayatı ve biyografisi!
14:24  Buğra Gülsoy kimdir? Oyuncu Buğra Gülsoy hayatı ve biyografisi!
13:43  Folklor nasıl yazılır? TDK'ya göre folklor mu, folklör mü? Folklor ne demek?
13:24  MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı! MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı?
25.02.2020 19:08:34