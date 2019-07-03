03.07.2019 17:16
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Gelibolu'da orman yangını (1)

Gelibolu

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, ziraat alanında başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, ziraat alanında başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangını kontrol alma çalışmaları sürüyor.
Gelibolu ilçesinin Bayırköy mevkisinde ziraat alanında çalışan biçer döver makinesinden kaynaklandığı ileri sürülen yangın, yanı başındaki ormanlık alana sıçradı. Yangına, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ile Gelibolu Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Havadan 5 yangın söndürme helikopteri, karadan da 15 arazöz ve 1 dozer ile müdahale edilen yangını kontrol alma çalışmaları sürüyor.

- Çanakkae
Kaynak: DHA
Çanakkale, Bayırköy, Gelibolu, Güncel

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