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GELİBOLU'DA ORMAN YANGINI-2

11.08.2019 01:40 GELİBOLU'DA ORMAN YANGINI-2


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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
01:51   Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını/ Ek fotoğraflar
01:50   Yolun karşısına geçmeye çalışırken iki otomobilin çarptığı kişi öldü
01:47   Kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
01:42   Çubuk'ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
01:41   Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını/ Ek fotoğraflar
01:40   Yüreğir'de şüpheli ölüm
01:40   GELİBOLU'DA ORMAN YANGINI-2