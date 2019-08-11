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GELİBOLU'DA ORMAN YANGINI-4

11.08.2019 03:34 GELİBOLU'DA ORMAN YANGINI-4


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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
04:53   Beylikdüzü'nde aynı noktada iki kaza: 1 ölü, 7 yaralı
04:44   BEYLİKDÜZÜ D-100 KARAYOLU'NDA AYNI YERDE İKİ KAZA: 1 ÖLÜ, 7 YARALI(2)
04:40   Beylikdüzü'nde aynı noktada iki kaza: 1 ölü, 7 yaralı
04:37   BEYLİKDÜZÜ D-100 KARAYOLU'NDA AYNI YERDE İKİ KAZA 1 ÖLÜ, 7 YARALI
04:34   BEYLİKDÜZÜ D-100 KARAYOLU'NDA AYNI YERDE İKİ KAZA: 1 ÖLÜ, 7 YARALI
04:30   Beylikdüzü D-100 Karayolu'nda aynı yerde iki kaza: 1 ölü, 7 yaralı(1)
04:14   BEYLİKDÜZÜ D-100 KARAYOLU'NDA AYNI YERDE İKİ KAZA: 1 ÖLÜ, 7 YARALI(1)