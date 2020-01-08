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Gelibolu'da oyuncak yüklü tır yandı

Gelibolu ilçesinde çıkan yangında, oyuncak yüklü tır kullanılamaz hale geldi.

08.01.2020 10:38 | Son Güncelleme: 08.01.2020 10:38 Gelibolu'da oyuncak yüklü tır yandı
ilçesinde çıkan yangında, oyuncak yüklü tır kullanılamaz hale geldi.
Edirne'nin Keşan ilçesinden Gelibolu yönüne gelen Veysel Dursun idaresindeki 45 UR 278 plakalı tırda, Bolayır mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Gelibolu Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.
Kısa sürede tüm aracı saran yangın yaklaşık bir saatte söndürüldü.
Tırın ve kasasındaki oyuncakların kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Gelibolu, Güncel

Kaynak: AA

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