Gelibolu'da Romanlar Derneği Üyelerinden Anlamlı Etkinlik

Çanakkale
'nin Gelibolu
ilçesinde uyuşturucu bağımlılığına dikkat çekmek amacıyla Gelibolu Romanları Sosyal Etkinlikler Derneği tarafından etkinlik düzenlendi.
Gelibolu Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Gelibolu Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, yaptığı konuşmada, en iyi hizmetin insana yapılan yatırım olduğunu vurgulayarak, "Dernek başkanımız gerçekten vizyonuyla ilçede yaptıklarıyla örnek oluyor. Bağımlılık maalesef her kesimi sarmış durumda. Bu nedenle herkese sorumluluk düşüyor. Her anne ve baba çocuğunun elinden tutmalıdır." dedi.
Dernek Başkanı Hakan Tosun da uyuşturucuyla mücadeleye destek verdiklerini dile getirerek, şunları kaydetti.
"Bizler sivil toplum kuruluşları olarak, gencecik kardeşlerimizi toprağa verip, ailelerinin bir ömür boyu bağırlarındaki ateşle yaşamasını artık istemiyoruz. İşte bu yüzden bu gençler bizim, gelecek bizim dedik ve 5 ay gibi kısa bir sürede madde bağımlılığının azaltılması ve çevremizdeki bu kardeşlerimize elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştık. Devletimizin desteğiyle bu kardeşlerimize el uzatıp kanayan yaralara merhem olmak istiyoruz."
Etkinlik kapsamında Kur'an-ı Kerim okundu, roman öğrenciler tarafından kurulan ritim grubu gösteri sundu ve şarkılarını seslendirdi.
Çanakkale,Gelibolu
02 Aralık 2018 Pazar 14:32