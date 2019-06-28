28.06.2019 22:45
Haberler » Güncel » Haber

Gelibolu'da sağanak, dolu ve rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi

Gelibolu

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, yaklaşık yarım saat süren sağanak ve dolu ile şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, yaklaşık yarım saat süren sağanak ve dolu ile şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. İlçedeki birçok yerde ağaçlar devrilirken, vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Gelibolu'da, saat 19.00 sıralarında, kuvvetli rüzgar ile sağanak ve dolu etkili oldu. Yağış kısa süre etkili olsa da ilçe merkezinde yollarda su birikintileri oluştu. Dolu sürücülere ve yayalara zor anlar yaşatırken, kuvvetli rüzgar, ağaçların dallarını kırıp, elektrik direğini devrildi. Ayrıca rüzgarın etkisiyle inşaat halindeki binalardan savrulan malzemeler üzerine düştüğü araçlara zarar verdi. Yazlıkların bulunduğu Güneyli sahilinde de ağaç devrilirken, park halindeki otomobil ve bisiklet altında kaldı. Kuvvetli rüzgar ve sağanak Lapseki ilçesinde de etkili oldu.


- Çanakkale
Kaynak: DHA
Çanakkale , Gelibolu , Güncel

Son Dakika Haberleri
00:17 2. Ulusal Doğu Ekspresi "Tam O An" fotoğraf yarışması sonuçlandı
00:16 Sigarayla uyuduğu öne sürülen kişi, yangında yaşamını yitirdi - DENİZLİ
00:14 Kadın çiftçiler yarışıyor bilgi ve proje yarışması
00:13 Bayburt'ta bedelli askerlerin yemin töreni
00:05 Kısa sürede büyüdü: Alevler geceyi aydınlattı
00:03 Koalisyon güçlerinden Taiz'e hava saldırısı: 7 ölü, 4 yaralı
00:01 Kırgızistan'da 5. Dünya Halk Destanlar Festivali