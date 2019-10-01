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Gelibolu'da sağlık taraması

Gelibolu ilçesine bağlı köylerden mevsimlik işçi olarak çalışan Roman vatandaşlara, İlçe Sağlık Müdürlüğünce sağlık taraması ziyaretleri yapıldı.

01.10.2019 16:38Gelibolu'da sağlık taraması
Gelibolu ilçesine bağlı köylerden mevsimlik işçi olarak çalışan Roman vatandaşlara, İlçe Sağlık Müdürlüğünce sağlık taraması ziyaretleri yapıldı.
Gelibolu'nun Evreşe beldesi ve Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki Roman vatandaşlar, mevsimlik çalışma dönemlerinde Gelibolu'nun bazı köylerine giderek çadırlarda geçici olarak yaşamaları nedeniyle İlçe Sağlık Müdürü Dr. Salih Akçakaya ve ekibi tarafından yapılan ziyaretlerde sağlık taramasından geçirildi.

Akçakaya ve sağlık personeli, geçici olarak köylerde çadır kuran vatandaşların sağlık hizmetlerinden daha etkin yararlanabilmeleri için hijyen, ağız sağlığı ve beslenme konularında kontroller ve bilgilendirmelerde bulundu.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Akçakaya, sağlık konusunda her zaman, her yerde vatandaşların yanında olduklarını belirterek, geçici olarak Roman vatandaşların çadır kurdukları yerlere her iki haftada bir gidilerek sağlık kontrollerinin yapıldığını bildirdi.

Gelibolu, İşçi, Sağlık

Kaynak: AA

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