Gelibolu'da Selin İçin İlik Aranıyor

Çanakkale
'nin Gelibolu
ilçesinde, yaklaşık 3 ay önce lösemi teşhisi konulan 17 yaşındaki Selin Çolak için aranan iliğin bulunması amacıyla kampanya başlatıldı.
İlçeye bağlı Evreşe
Mahallesi'nde yaşayan Selin Çolak'ın ailesi ve akrabalarının ilikleri tutmadı.
Bunun üzerine Çolak'ın okuldaki arkadaşları ve öğretmenleri tarafından sosyal medyada ilik bulunması için "Selin için İlik Aranıyor" sloganıyla kampanya başlatıldı.
Baba Zeki Çolak
, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızının yaşayabilmesi için ilik nakli yapılması gerektiğini söyledi. Türkiye
genelinde ilik için başvuru yaptıklarını ve uygun donör arandığını belirten Çolak, "Bizler, akrabalar ve tanıdıklar kan verdik ama bizim iliklerimiz tutmadı. Bu durumda bir sürü insan var. Vatandaş olarak hepimiz bu konularda daha duyarlı olmalıyız." dedi.
Selin Çolak da bir süredir okuluna gidemediğini dile getirerek, şunları kaydetti:
"Ben lösemi hastayım ve iyileşmem için ilik nakline ihtiyacım var. Şu ana kadar donör bulunamadı. Herkesten Kızılay
'a gidip donör olmasını rica ediyorum. Bunun için 18-50 yaş arasında, son bir yılda hiç ameliyat geçirmemiş olmak ve hiç bir kronik hastalığınızın olmaması gerekiyor. Kan grubunuz aynı olmasa bile gidip donör olabilirsiniz. Sağlıklı bir şekilde okuluma ve arkadaşlarıma kavuşacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum."