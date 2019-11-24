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Gelibolu'da Şevki Koru anısına spor yarışmaları düzenlendi

Çanakkale'nin Gelibolulu ilçesinde milli atlet Şevki Koru anısına "Şevki Koru Anma ve Kurtuluş Koşusu" etkinliği düzenlendi.

24.11.2019 16:44 | Son Güncelleme: 24.11.2019 16:44Gelibolu'da Şevki Koru anısına spor yarışmaları düzenlendi
'nin Gelibolulu ilçesinde milli atlet Şevki Koru anısına "Şevki Koru Anma ve Kurtuluş Koşusu" etkinliği düzenlendi.
Gelibolu Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi organize edilen etkinliğe, eski milli atletlerden Haydar Doğan, Veli Ballı gibi isimlerin yanı sıra çok sayıda sporcu katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından çuval yarışı ve kaşıkla yumurta taşıma yarışları yapıldı.
Daha sonra 6 kategoride gerçekleşen koşu yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi.
Belediye Başkanı Mustafa Özacar, ödül töreninde yaptığı konuşmasında, 1937 yılındaki ilk Türkiye maratonunda birinci olup Atatürk'ün elinden madalya alan Gelibolulu milli atlet ve maratoncu Şevki Koru'yu anmak üzere bu anlamlı organizasyonu düzenlediklerini söyledi.
Koru'yu saygı ve rahmetle andıklarını belirten Özacar, "1913 yılında Gelibolu'da doğan Şevki Koru'yu 28 Eylül 2003'te kaybettik. Ruhu şad olsun. Bu anlamlı anma koşusuna katılan tüm sporcularımızı kutluyor, hepinize en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum." dedi.

Çanakkale, Gelibolu, Spor

Kaynak: AA

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