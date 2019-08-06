Gelibolu'da sokak basketbolu turnuvası

Gelibolu
Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen "Sokak Basketbolu Turnuvası", final müsabakalarıyla sona erdi.
Feneraltı sahil yolundaki Dr. Kerim Özcan Basketbol Sahası'nda 3 gün süren turnuvada, 4 kategoride 33 takım mücadele etti.
Turnuva sonunda kızlar kategorisinde Mekanın Sahipleri birinci, Dangerous ikinci, Sokak Basketbolcuları üçüncü, Basket Kızları dördüncü oldu. Küçük erkeklerde sırasıyla Tık Tık Lokers, Gelibolu Bulls, Elmas Takımı ve Yenilmezler takımları ilk 4'e girdi. Genç erkeklerde ise birinciliği Gong Bong Brodhers, ikinciliği Nobran Team, üçüncülüğü Rumeli Midye takımları kazandı.
Süper Nova'nın birinci sırada tamamladığı büyükler kategorisinde ikinciliği Her Şey Çok Güzel Oldu, üçüncülüğü Bropagonda elde etti. Veteranlar takımlarından Team birinci, Old Stors ikinci, Tobg üçüncü, Hala Kızı da dördüncü geldi.
Dereceye giren takımlara ödülleri Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, İlçe Gençlik ve Spor
Müdürü Emre Özdemir ile turnuva düzenleme komitesi üyeleri tarafından verildi.
Özacar, ödül töreninde, organizasyonda emeği geçen herkese ve turnuvaya katılan takımlara teşekkür etti.