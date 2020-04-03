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Gelibolu'da sürücülere ateş ölçümü yapılıyor

Gelibolu'da ilçeye giriş yapacak sürücülere ateş ölçümü yapılıp görevli ekiplerce "evde kal" mesajı veriliyor.

03.04.2020 12:02 | Son Güncelleme: 03.04.2020 12:08
Gelibolu'da sürücülere ateş ölçümü yapılıyor
Gelibolu 'da ilçeye giriş yapacak sürücülere ateş ölçümü yapılıp görevli ekiplerce "evde kal" mesajı veriliyor.
İlçe Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının vatandaşlar aracılıyla yayılmasını engellemek, taşıyıcı durumda olanları ve seyahat izin belgesiz yolculuk yapanları tespit etmek amacıyla denetimlerini sürdürüyor.
Kontrol noktasında ekipler tarafından sürücü ve yolcuların sağlık durumlarını tespit etmek amacıyla ateş ölçümünün yapıldığı uygulamada, polisler bir yandan da sürücüleri uyarılar yapıp, ellerindeki dövizlerle, "Sen Bize Bakma, Evde Kal Türkiye" mesajı veriyor.

Ekipler uygulamada sürücü ve yolcuların nereden gelip nereye gittiklerini de kayıt altına alıyor.
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Kaynak: AA

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