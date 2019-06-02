Gelibolu'da trafik denetimleri

Gelibolu
ilçesinde, Ramazan Bayramı
tatili tedbirleri kapsamında trafik denetimleri gerçekleştirildi.
Feribot iskelesindeki denetimlerde, araçlarda bulunan çocuklardan anne ve babalarını hız yapmamaları, kırmızı ışık ihlalinde bulunmamaları, emniyet kemeri takmaları ve telefonla konuşmamaları için uyarmaları istendi.
Gelibolu Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliğinin ekipler amiri Gizem Demirçin tarafından yönetilen uygulamalar kapsamında çocuklara kırmızı düdük ve şapka hediye edildi.
Demirçin, gazetecilere yaptığı açıklamada, sürücülerin yolculukları boyunca kurallara uymaları konusunda tavsiyelerde bulunduklarını belirterek, denetimlerin bayram süresince devam edeceğini söyledi.
Kaynak: AA
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