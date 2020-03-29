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Gelibolu'da "Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışmalarını sürdürüyor

Gelibolu Kaymakamlığı bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu, 65 yaş ve üstündeki vatandaşlara yardımlarına devam ediyor.

29.03.2020 16:18 | Son Güncelleme: 29.03.2020 16:28
Gelibolu'da
Gelibolu Kaymakamlığı bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu, 65 yaş ve üstündeki vatandaşlara yardımlarına devam ediyor.
Vefa Sosyal Destek İletişim Merkezi, grup koordinatörü olan İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor.
İlçe Kaymakamı Hakan Kılınçkaya ve AK Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü, Vefa Sosyal Destek İletişim Merkezini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Gelibolu merkez ve köylerden gelen çağrı ve taleplerin Vefa Destek Grubu tarafından hassasiyetle takip edilmesi talimatını veren Kılınçkaya, "65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının 24 saat giderildiği Vefa Sosyal Destek Grubuna şu ana kadar 251 müracaat olmuştur. Bunlardan 130'u gıda, 31'i sağlık, 25'i eczane, 65'i de diğer hizmetlerdir. Bu hizmetlerimizi köylerimizde de muhtarlarımız ve jandarmalarımız vasıtasıyla gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: AK Parti, Gelibolu, Güncel

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