Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Gelibolu'daki yazlıklarına gelen vatandaşlara sağlık kontrolü

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki yazlıklarına gelen vatandaşlara sağlık kontrolü yapılıyor.

29.03.2020 11:38 | Son Güncelleme: 29.03.2020 11:54
Gelibolu'daki yazlıklarına gelen vatandaşlara sağlık kontrolü
Çanakkale 'nin Gelibolu ilçesindeki yazlıklarına gelen vatandaşlara sağlık kontrolü yapılıyor.
Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle köy muhtarları, jandarma ve sağlık kurumlarının yetkilileri ile yapılan istişareler sonucu ilçe girişlerinde sağlık ve güvenlik tedbirleri artırıldı.
Şehirler arası seyahat tedbirlerinin başlayacağının açıklanmasının ardından özellikle Güneyli köyünün sahil kısmındaki yazlıklarına gelenler köy girişinde durdurularak vücut ateşleri ölçüldü.
Güneyli Köyü Muhtarı Cahit Kayışoğlu, yaptığı açıklamada, bu denetimin çok yerinde olduğunu belirterek, "Köyümüzün sahil kesiminde yazlıkların olması nedeniyle burada yazlıkları olan, adeta yaz sezonu gibi akın ediyor. Bu denetimlerin devam etmesi için de gerekli müracaatları yapacağız." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Çanakkale, Gelibolu, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Gelibolu'daki yazlıklarına gelen vatandaşlara sağlık kontrolü - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İspanya kabusu yaşıyor! Salgın sebebiyle bir günde 838 ölüm yaşandı Haberler
İspanya kabusu yaşıyor! Salgın sebebiyle bir günde 838 ölüm yaşandı
İmamoğlu talimat verdi! İBB salgının en çaresizleri için harekete geçti Haberler
İmamoğlu talimat verdi! İBB salgının en çaresizleri için harekete geçti
İstanbul Valiliği’nden çağrı: 48 saat boyunca evden hiç çıkmayın Haberler
İstanbul Valiliği'nden çağrı: 48 saat boyunca evden hiç çıkmayın
Koronavirüste en acı haber! 1 yaşına varmamış bebek hayatını kaybetti Haberler
Koronavirüste en acı haber! 1 yaşına varmamış bebek hayatını kaybetti
Yargıtay’dan emsal karar! Arızalanırsa yenisiyle değiştirilecek Haberler
Yargıtay'dan emsal karar! Arızalanırsa yenisiyle değiştirilecek
Belediye Başkanı’ndan alkışlanacak hareket! Tüm maaşını Kovid-19 mağdurlarına bağışladı Haberler
Belediye Başkanı'ndan alkışlanacak hareket! Tüm maaşını Kovid-19 mağdurlarına bağışladı
Halk sağlığı uzmanı vatandaşları uyardı: Eldiven yanlış kullanılıyor Haberler
Halk sağlığı uzmanı vatandaşları uyardı: Eldiven yanlış kullanılıyor
Bakan Selçuk: İnterneti olmayan öğrenciler için evlere takvim gönderdik Haberler
Bakan Selçuk: İnterneti olmayan öğrenciler için evlere takvim gönderdik

Son Dakika Güncel Haberleri

13:01: İstanbul'un tarihi meydanları boş kaldı - Haber 13:00: Koronavirüs Sürecinde Psikolojinizi Korumak için On Öneri - Haber 13:00: Belediye Başkanı Arı, maaşını ihtiyaç sahiplerine bağışladı - Haber 13:00: Meşhur Velimeşe bozası üreticisinden "Evinizde kalın" çağrısı - Haber 13:00: İran'da korona virüsten ölenlerin sayısı 2 bin 640'a yükseldi - Haber 12:40: Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle bir günde 838 kişi hayatını kaybetti - Haber 12:23: Son Dakika: İstanbul Valisi, koronavirüs salgını sebebiyle '48 saat evlerden çıkmama' çağrısında bulundu - Haber 11:08: İmamoğlu'nun talimatıyla, sokakta yaşayan evsizler koronavirüs salgını sebebiyle spor salonuna yerleştirilecek - Haber 10:45: Son dakika: Bakan Selçuk'a canlı yayında açıkça soruldu: Okullar 30 Nisan'a kadar kapalı, sonrasında ne yapılacak? - Haber 10:45: "İnterneti olmayan çocukları unutmadık" diyen Bakan Selçuk: Etkinlik takvimini evlere fiziksel olarak gönderdik - Haber 08:50: Ulaştırma Bakanı'nın Kovid-19 önlemlerinde pasif kaldığı için görevden alındığı iddia edildi - Haberler