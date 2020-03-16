Gelibolu'dan alınan toprak, deniz suyu ve Türk bayrağı Bilecik'e getirildi
Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teslim edilmek üzere Gelibolu Yarımadası'ndan alınan toprak, deniz suyu ve Türk bayrağı, Bilecik'e ulaştırıldı.
16.03.2020 11:32 | Son Güncelleme: 16.03.2020 11:34
Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teslim edilmek üzere Gelibolu Yarımadası'ndan alınan toprak, deniz suyu ve Türk bayrağı, Bilecik 'e ulaştırıldı.
Valilik önünde düzenlenen törende Bilecikli atletler, Bursalı atletlerden aldıkları emanetleri, Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Neslihan Leblebicioğlu eşliğinde, Bilecik Valisi Bilal Şentürk'e teslim etti.
Gençlere teşekkür eden Şentürk, "Buradan sonra kutsal emanetler Eskişehir'deki arkadaşlarımıza teslim edilecek." dedi.
Şentürk, toprak, deniz suyu ve bayrağı öperek Bilecikli gençlere verdi.
Emanetler, Eskişehir'in ardından 18 Mart'ta Ankara'ya ulaştırılarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak.
Valilik önünde düzenlenen törende Bilecikli atletler, Bursalı atletlerden aldıkları emanetleri, Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Neslihan Leblebicioğlu eşliğinde, Bilecik Valisi Bilal Şentürk'e teslim etti.
Gençlere teşekkür eden Şentürk, "Buradan sonra kutsal emanetler Eskişehir'deki arkadaşlarımıza teslim edilecek." dedi.
Şentürk, toprak, deniz suyu ve bayrağı öperek Bilecikli gençlere verdi.
Emanetler, Eskişehir'in ardından 18 Mart'ta Ankara'ya ulaştırılarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak.
Kaynak: AA
Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Gelibolu, Bilecik, Güncel
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