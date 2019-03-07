Gelibolu Emniyet Müdürü Özkan, Piri Reis'li Öğrencilere Konuk Oldu

Kaynak: AA

Gelibolu Emniyet Müdürü Şafak Özkan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Piri Reis Meslek Yüksekokulu öğrencilerine konuk oldu.Özkan, okulun İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümünün daveti üzerine öğrencilerle bir araya geldi.Doç. Dr. Dilek Dönmez Polat tarafından yürütülen "Toplantı Yönetimi" dersinde 5-6 kişilik ekipler halinde toplantı düzenleme görevi olan öğrenciler toplantı öncesi, sırası ve sonrası düzenlemeleri gerçekleştirerek dönemin ilk konuğu olan İlçe Emniyet Müdürü Özkan ile bir toplantı organize etti.Toplantıya komiser yardımcıları Gizem Demircin ve Abdülkadir Kaval ile katılan Özkan, polislik mesleği ile ilgili bilgiler verip, İlçe Emniyet Müdürlüğünün Gelibolu'da gerçekleştirdikleri faaliyet ve etkinlikleri anlattı.Şafak Özkan, öğrencilere okul ve iş hayatından yola çıkarak verdiği örneklerde, "Ne iş yaparsanız yapın ama işinizi severek, en iyisini yapın" diyerek, kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını ve spora yönelmelerini, başarıyı yakalamak için çok çalışmaları gerektiğini ifade etti.Ziyaret hediye takdimiyle sona erdi.