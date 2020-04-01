Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Gelibolu girişinde araçlar dezenfekte ediliyor

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, şehir merkezine girişlerde araçlar belediye ekiplerince dezenfekte ediliyor.

01.04.2020 14:34 | Son Güncelleme: 01.04.2020 14:34
Gelibolu girişinde araçlar dezenfekte ediliyor
Çanakkale 'nin Gelibolu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, şehir merkezine girişlerde araçlar belediye ekiplerince dezenfekte ediliyor.
Belediye Başkan Vekili Koray Akkuş , gazetecilere yaptığı açıklamada, çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü söyledi.
Vatandaşların vücut ısılarının da ölçüldüğünü duyuran Akkuş, "İlçeye girişlerde yapılan kontrollerde seyahat eden vatandaşların ateş ölçümü yapılıp, araç içinde 65 yaş ve üstü yolcuların olup olmadığı ve taşıma kapasitesine uyulup uyulmadığı da denetlenip, bilgilendirilme yapılıp, araçları da dezenfekte edildikten sonra girişlerine izin veriliyor. Bu konuda tüm vatandaşlarımızdan duyarlı olmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Çanakkale, Gelibolu, Akkuş, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Gelibolu girişinde araçlar dezenfekte ediliyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Engelli kızı için sıfır araç aldı, 3 ayda başına gelmeyen kalmadı Haberler
Engelli kızı için sıfır araç aldı, 3 ayda başına gelmeyen kalmadı
’Erkekten hemşire mi olur’ diyerek otobüsten yolcu indiren İETT şoförü konuştu Haberler
'Erkekten hemşire mi olur' diyerek otobüsten yolcu indiren İETT şoförü konuştu
Çin Başkonsolosu güzel haberi paylaştı: Korona aşısı denenmeye başladı Haberler
Çin Başkonsolosu güzel haberi paylaştı: Korona aşısı denenmeye başladı
Patronlardan Milli Dayanışma Kampanyası’na 20 milyon liralık destek Haberler
Patronlardan Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon liralık destek
Teftiş sırasında vatandaşları azarlayan Vali’ye tepki yağıyor Haberler
Teftiş sırasında vatandaşları azarlayan Vali'ye tepki yağıyor
Karantinadaki köyde saman bitince imdada jandarma yetişti Haberler
Karantinadaki köyde saman bitince imdada jandarma yetişti
Bağış hesapları bloke edilen İBB’den ilk hamle geldi Haberler
Bağış hesapları bloke edilen İBB'den ilk hamle geldi
1 ayda satacağı ürünü koronavirüs nedeniyle 2 günde sattı! Haberler
1 ayda satacağı ürünü koronavirüs nedeniyle 2 günde sattı!

Son Dakika Güncel Haberleri

15:24: Erdoğan: "Ülkemiz son 7 yılda nice saldırılara göğüs gerdi, inşallah bugün yaşadığımız sıkıntıyı da... - Haber 15:24: Kırşehir Valiliğinden "koronavirüs vaka sayısı ve karantina" paylaşımına yalanlama - Haber 15:24: Gülşehri Belediyesi'nden esnafa destek - Haber 15:23: DHA YURT BÜLTENİ - 12 - Haber 15:23: Antalyalı emekli öğretmen, apartını sağlık çalışanlarına açtı - Haber 15:13: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs salgınıyla ilgili kurallara uyulmazsa daha sıkı tedbirler alınabilir - Haber 14:51: Son dakika: İBB, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile durdurulan yardım kampanyası ve bloke edilen hesaplar için dava açtı - Haber 14:49: Koronavirüs teftişine çıkıp vatandaşları azarlayan Uşak Valisi'ne tepki yağıyor - Haberler 12:52: Karantinadaki oğluna kavuşan baba duygu dolu anlar yaşadı: Onun kokusunu içime çekememek ölümdü - Haber 12:42: İtalya'nın 41 günde, İspanya'nın 48 günde ulaştığı vaka sayısına Türkiye 21 günde ulaştı - Haber 12:28: Sivas Suşehri'nde 3'ten fazla kişinin yan yana yürümesi yasaklandı - Haber