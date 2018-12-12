Gelibolu Köylerine Seyyar Sağlık Hizmeti Veriliyor

12 Aralık 2018 Çarşamba 16:12



12 Aralık 2018 Çarşamba 16:12

Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından ilçe köylerine seyyar sağlık hizmeti götürülüyor.İlçeye bağlı 26 köyden aile sağlığı merkezi bulunmayan köylere İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı doktor ve hemşireler, her gün giderek sağlık hizmeti veriyor.Gelibolu İlçe Sağlık Müdürü Çiğdem Şeker'in katılımıyla sürdürülen seyyar sağlık hizmetlerinde vatandaşların tansiyon ölçümleri, muayenesi, bebeklere aşı ve hamile kadınların da takipleri yapılıyor.Her gün 1 köye gidilerek yapılan seyyar sağlık hizmetinden dolayı vatandaşlar, memnun olduklarını belirtirken, sağlık kontrollerinde sigarayı bırakmış kişi olduğunda sigara bırakma polikliniğine sevk ediliyor.