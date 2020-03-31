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Gelibolu'nun cadde ve sokaklarında dezenfekte çalışması sürüyor

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklar dezenfekte ediliyor.

31.03.2020 10:20 | Son Güncelleme: 31.03.2020 10:36
Gelibolu'nun cadde ve sokaklarında dezenfekte çalışması sürüyor
Çanakkale 'nin Gelibolu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklar dezenfekte ediliyor.
Belediye Temizlik Müdürlüğüne bağlı ekipler, yıkama ve dezenfekte çalışmalarını araç ve yaya trafiğinin az olduğu gece saatlerinde yapıyor.
Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, gazetecilere yaptığı açıklama, tüm dünyada etkili olan salgın nedeniyle aldıkları tedbirleri sürdürdüklerini bildirdi.
Bu konuya büyük hassasiyet gösterdiklerini belirten Özacar, "Halkın ortak kullanım yerlerinde dezenfekte çalışmalarımız devam ediyor. Bu arada cadde ve sokaklarımızı da tazyikli su ile düzenli olarak yıkıyoruz. Hazırlamış olduğumuz program dahilinde yol yıkama ve dezenfeksiyon çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Mustafa Özacar, Çanakkale, Gelibolu, Güncel
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