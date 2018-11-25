Gelibolu
'nun kurtuluşunun 96. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Gelibolulu milli maratoncu Şevki Koru anısına atletizm yarışmaları ve halk koşusu düzenlendi.
Gelibolu Belediye Başkanlığı tarafından Feneraltı Sahil Yolu
'nda düzenlenen etkinlikte, önce çuval ve kaşıkla yumurta taşıma, ardından atletizm yarışmalarına geçildi.
Yarışmalar sonunda dereceye girenlere ödülleri protokol ve eski milli atletler tarafından verildi.
Belediye Başkanı Mustafa Özacar
, bu organizasyonu gelecek yıldan itibaren Türkiye Atletizm
Federasyonu'nun programlı koşularından biri olarak sürdürme arzusunda olduklarını söyledi.
Etkinliğe, Kaymakam Hakan Kılınçkaya
, 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, Belediye Başkanı Mustafa Özacar, eski milli atletler ile merhum maratoncu Şevki Koru'nun oğlu Cihan Koru, eşi ve kızları katıldı.
Sahil Yolu,Atletizm,Gelibolu
25 Kasım 2018 Pazar 16:50