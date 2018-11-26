Gelibolu
'nun kurtuluşunun 96. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.
Tören, 2. Kolordu Karargahı önünde bulunan Atatürk
Anıtı'na Kaymakam Hakan Kılınçkaya
, 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı ve Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar
'ın çelenk sunmasıyla başladı. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Belediye Başkanı Mustafa Özacar, burada yaptığı konuşmada, Gelibolu'nun kurtuluş gününün ulusal dayanışma ve bütünleşmeyi sağlayan tarihi günlerden biri olduğunu söyledi.
Özacar, 96 yıl önce Türk ulusunun her türlü imkansızlık ve olumsuzluğa rağmen özgür yaşama iradesini kendine ilke edinip emperyalizme karşı amansız bir mücadele verdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:
"Bu mücadele ulusumuza onurlu, özgür ve bağımsız yaşama hakkını kazandırmıştır. Ulusumuzun bu başarısı, aynı zamanda tüm dünya uluslarına örnek ve önder olmuştur. Bu onurlu zaferi kazanan insanlarımız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk
'ün önderliğinde Türkiye Cumhuriyeti
Devletini kurmuşlardır. Ulusumuza özgürlük yolunu açan Kurtuluş Savaşının tohumları bu topraklarda atıldı. Bu duygularla, Gelibolu'nun düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümünde başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere onun silah arkadaşları, vatanı ve ulusu uğruna seve seve canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sonsuz sevgi ve saygılarımı sunuyorum."
Konuşmanın ardından şiirlerin okunmasıyla tören sona erdi. Törene, siyasi parti temsilcileri, kurum ve daire müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Kurtuluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 2. Kolordu Bölge Bandosu bugün saat 19.00'da Halk Eğitim Merkezi Salonunda konser verecek.
Hakan Kılınçkaya,Mustafa Kemal Atatürk,Gelibolu
26 Kasım 2018 Pazartesi 14:37