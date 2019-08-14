Haberler» Güncel» Haber

Gelibolu Plajı Antalya'yı aratmadı

Bayram tatilini fırsat bilen tatilciler, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde plajlara akın etti.

14.08.2019 23:28 Gelibolu Plajı Antalya'yı aratmadı
Bayram tatilini fırsat bilen tatilciler, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde plajlara akın etti.

Kurban Bayramı'nın son gününde tatile çıkan vatandaşlar, Gelibolu'ya bağlı Bolayır Plajı'nı hınca hınç doldurdu. Bolayır altı halk plajında adım atacak yer kalmadı. Gelibolu Bolayır Plajı'na çevre illerden gelen vatandaşlar, güneşli ve güzel havada denize girip serinliğin keyfini çıkardı.

Malkara ilçesinden gelen Bertan Kızıl, Bolayır sahilinin yaz aylarında uğrak yeri olduğu ifade etti. - TEKİRDAĞ

Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:05   İngiliz devleri Beşiktaş Park'ta uzatmaları oynuyor
23:59   Polisten kaçan silahlı şüpheliler yakalandı
23:59   Elbistan'da trafik kazası: 12 yaralı
23:57   Tatilciler dönüş yolunda
23:57   Tokat'ta tarla yangını
23:45   Kayganlaşan yolda metrelerce süreklenen polis ağır yaralandı
23:43   Elektrik direğinden düşerek ağır yaralandı