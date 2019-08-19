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Gelibolu Seyyar Jandarma Taburu için yürüyüş ve anma töreni

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde Kültür Platformu'nca düzenlenen 'Gelibolu Şehitlerine Yürüyor' projesi kapsamında, Gelibolu Seyyar Jandarma Taburu için yürüyüş ve anma programı gerçekleştirildi.

19.08.2019 11:13 Gelibolu Seyyar Jandarma Taburu için yürüyüş ve anma töreni
ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde Kültür Platformu'nca düzenlenen 'Gelibolu Şehitlerine Yürüyor' projesi kapsamında, Gelibolu Seyyar Jandarma Taburu için yürüyüş ve anma programı gerçekleştirildi.
Gelibolu'daki programa Gelibolu Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, Gelibolu Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Özacar, Gelibolu ilçe Emniyet Müdürü Şafak Özkan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Cem Gökdemir, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Gazi Süleyman Paşa Anıtı önünde başlayan yürüyüşe ellerinde Türk bayraklarıyla çok sayıda vatandaş katıldı. Atatürk Anıtı'na kadar yürüyen grup, anıta çelenk bırakıp saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu. Grup daha sonra otobüslerle Kireçtepe mevkiindeki Gelibolu Seyyar Jandarma Taburu Anıtı'nın bulunduğu bölgeye intikal etti. Burada şiir ve Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dua edildi. Gelibolu müzisyenlerinden Orhan Selçuk ve Timur Doğan tarafından kahramanlık türküleri seslendirildi. Gelibolu Seyyar Jandarma Anıtı'na karanfil bırakıldı.
Gelibolu Derneği Başkanı ve emekli Kurmay Albay Süleyman Taş, şanlı zaferlerinden biri olan Mustafa Kemal Atatürk'ün komutasındaki Anafartalar Muharebeleri'nin şehitlerini anmak için 104 yıl sonra ilk kez anıtta biraraya geldiklerini belirterek, "Şehitlerimize dua etmek ve şükranlarımızı sunmak istedik. Amacımız Gelibolu halkına, Gelibolu Seyyar Jandarma Taburu'nun Anafartalar Muharebeleri'ndeki kahramanlıklarını anlatmak" dedi.



Cumhuriyet Halk Partisi, Jandarma, Gelibolu, Güncel

Kaynak: DHA

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