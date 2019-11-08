Haberler » Güncel » Gelibolu Yarımadası'nda 'Lavanta Tarla Günü' etkinliği - Haber

Gelibolu Yarımadası'nda 'Lavanta Tarla Günü' etkinliği

ÇANAKKALE'nin Eceabat ilçesine bağlı Alçıtepe köyünde, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nca 'Lavanta Tarla Günü' etkinliği gerçekleştirildi.

08.11.2019 21:20 | Son Güncelleme: 08.11.2019 21:20 Gelibolu Yarımadası'nda 'Lavanta Tarla Günü' etkinliği

ÇANAKKALE'nin ilçesine bağlı köyünde, Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Başkanlığı'nca 'Lavanta Tarla Günü' etkinliği gerçekleştirildi.

Eceabat sınırlarında kalan, Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı tarihi Gelibolu Yarımadası'nda 'Lavanta Tarla Günü' etkinliği düzenlendi. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nın 'Lavanta Yetiştiriciliği Projesi' kapsamındaki etkinliğe Eceabat Kaymakamı Hasan Ongu, Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Alan Başkanlığı personeli ve Alçıtepe köylüleri katıldı. Tarım arazilerinin etkin kullanılması, kırsal turizmi hareketlendirmek, tarihi alanda turizm çeşitliliğini artırmak amacıyla Alçıtepe köyündeki 6 bin 206 metrekarelik kamu arazisine, 4 bin lavantanin dikimi gerçekleştirildi. Proje sayesinde, lavanta üretiminin yaygınlaşmasıyla tarımsal faaliyetin yanı sıra ekonomik anlamda da bölgeye katkı hedefleniyor. Lavanta dikimi sonrası açıklama yapan Alan Başkanı Kaşdemir, "Yaptığımız araştırmalarda lavanta bitkisinin tarihi alanı daha da güzelleştireceğini düşünüyoruz. Özellikle tarihi alanda bulunan köylerinde kalkınmasında önemli rol oynayan tarım faaliyetine yenisini daha ekliyoruz. Bu bölgede ilk defa gerçekleştirilen bu proje çiftçilerimize de örnek olacaktır. Burası hem tarihi ile hem doğası ile hem renkleriyle eşsiz bir coğrafya zaten. Bizler de bunu her çalışmamızda bir adım daha ileri götürmek daha da güzelleştirmek istiyoruz" dedi.



Alçıtepe, Gelibolu, Eceabat, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:12   Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu
23:12   Mesut Özil'e saldıran kişiye 10 yıl hapis cezası verildi
23:12   Dakar'da minik hafızlar Mevlid Kandili'ni hatimle idrak etti
23:10   Başkent'te lüks otomobil alev alev yandı
23:10   Mardin'de yolcu otobüsünde kaçak tütün ürünü ele geçirildi
23:00   Mevlid Kandili'nde camiler doldu taştı
22:13   Son dakika: Ordu'da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı
21:51   Yüzlerce kişiyi dolandıran 'Binbir Surat Bitcoin Safiye' tutuklandı
21:06   Bülent Arınç'ın damadına verilen beraat kararının gerekçesi açıklandı
20:53   ABD'li milyarder Bloomberg başkanlık yarışında Trump'a rakip oluyor
20:20   Son Dakika: A Milli Takımımızın, İzlanda ve Andorra maçlarının kadrosu belli oldu!
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
15:00   Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! DEAŞ'lılar pazartesinden itibaren ülkelerine gönderilecek
22:13   Son dakika: Ordu'da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı
8.11.2019 23:14:30