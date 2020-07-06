Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını çıktı (5) - ÇANAKKALE

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesine çalışılıyor.

06.07.2020 20:06 | Son Güncelleme: 06.07.2020 20:26
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesine çalışılıyor.
Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda Ilgardere köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Kısa sürede büyüyen ve dumanları Çanakkale kent merkezi ile yarımadanın büyük bölümünden görülen yangının söndürülmesi için bölgeye ekipler sevk edildi.
Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda itfaiye ekibi, şehitliklerden uzak alanda etkili olan alevleri kontrol altına alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Gelibolu Yarımadası’nda orman yangını çıktı (5) - ÇANAKKALE

Kaynak: AA

Etiketler: Çanakkale, Gelibolu, Güncel, Haber
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