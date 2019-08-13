Gelibolu Yarımadası'nda yanan alan havadan görüntülendi

Çanakkale'de Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Eceabat ilçesine bağlı Behramlı Köyü yakınlarında Arife akşamı saat 22.22'de başlayan ve 15.5 saat sonra kontrol alkına alınabilen orman yangınını soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında zarar görün alan ise havadan görüntülendi.

Çanakkale Kara Savaşları'nın yaşandığı, birçok şehitlik ve anıtın bulunduğu Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki korkutan orman yangını Kurban Bayramı'nın ilk gönü öğle saatlerinde kontrol altına alınmıştı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları ise halen devam ediyor. 100 hekarlık alanda etkili olduğu açıklanan yangında kül olan alan miktarı henüz kesin olarak belirlenmedi. Ancak yeşil örtünün kara bir tabloya dönüştüğü alan havadan görüntülendi. Savaş alanları, şehitlik ve anıtların zarar görmediği yangında, ormanlık alanın nasıl tahrip olduğu havadan çekilen görüntülerde net şekilde görülüyor.

10 Ağustos 2019 Cumartesi günü saat 22.22'de Tarihi Alan'da Behramlı Köyü Kayalıtepe mevkisinde çıkan orman yangınına, Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme araçları ve ekipleri tarafından saat 22.36 itibariyle müdahale edilmeye başlandı. Gece boyunca toplam 177 yangın söndürme iş makinası ile 250 personelin müdahale ettiği yangın, havanın aydınlanmasıyla birlikte 10 helikopterin havadan yaptığı müdahale ile öğle saatlerinde kontrol altına alındı.

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Haber-Kamera: Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)-

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Kaynak: DHA