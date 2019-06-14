14.06.2019 12:13
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Gelibolu Yarımadası'ndaki müzelere bayram tatilinde ziyaretçi yoğunluğu

Gelibolu Yarımadası

Gelibolu Yarımadası'ndaki müzeleri Ramazan Bayramı tatilinde 31 bin 151 kişi ziyaret etti.

Gelibolu Yarımadası'ndaki müzeleri Ramazan Bayramı tatilinde 31 bin 151 kişi ziyaret etti.
Eceabat ilçesine yurt içi ve yurtdışından gelen binlerce yerli ve yabancı turist, 9 günlük bayram tatili süresince şehitlik anıt, mezarlar ve müzelere ziyarette bulundu.
Şehitler Abidesi, 57. Alay Şehitliği, Akbaş Şehitliği ile Seyit Onbaşı Heykeli, Yahya Çavuş Şehitliği, Conkbayırı ve Arıburnu bölgelerinin yanı sıra bölgede yer alan müzelerde ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Tatil süresince 31 bin 151 kişinin müzeleri ziyaret ettiği açıklandı.
Kaynak: AA
Eceabat, Ramazan Bayramı, Gelibolu, Güncel

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