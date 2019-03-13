Gelibolu Yarımadasından Yola Çıkan Kutsal Emanetler Karacabey'e Teslim Edildi

Kaynak: DHA

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, 18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104.Yıldönümü sebebiyle düzenlenen Zafer Koşusu sürüyor. Gelibolu Yarımadasından yola çıkan kutsal emanetler, Bandırmalı atletler tarafından Karacabeyli atletlere teslim edildi.Karacabey Cumhuriyet alanında gerçekleştirilen törene, Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Karacabey Kaymakamı Dr.Yusuf Gökhan Yolcu, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Dingin ve Karacabey İlçe Müftüsü Naci Yalçınkaya katıldı. Bandırmalı öğrencinin Çanakkale şiirini okuması ve Karacabey Ortaokulu öğrencilerinin halk oyunları gösterilerinin ardından Gelibolu Yarımadasından getirilen deniz suyu, toprak ve Türk bayrağı kutsal emanetleri, Bandırma ve Karacabey kaymakamlarının eşliğinde Karacabey gençliğine teslim edildi. Karacabey'den teslim alınan emanetler Bilecik Valiliği'ne iletilmek üzere Bozüyük Kaymakamlığı'na teslim edilecek. Oradan da sırasıyla, Eskişehir'e ve ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teslim edilmek üzere Ankara'ya ulaştırılacak. - Karacabey