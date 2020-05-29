Gelibolu Yeni Feribot Terminali'nde deniz taş dolgusuna başlanıyor

Çanakkale İl Özel İdaresi tarafından yapımı devam eden Gelibolu Yeni Feribot Terminali'nde deniz taş dolgu ihalesi tamamlandı.

Gelibolu Yeni Feribot Terminali'nde deniz taş dolgusuna başlanıyor
29.05.2020 15:19 | Son Güncelleme: 29.05.2020 15:23
Çanakkale İl Özel İdaresi tarafından yapımı devam eden Gelibolu Yeni Feribot Terminali'nde deniz taş dolgu ihalesi tamamlandı.

28 Şubat 2020 tarihinde ihaleye çıkılan Gelibolu Yeni Feribot Terminali'nin deniz taş dolgu ihalesi için 20 Mayıs 2020 tarihinde Tokdemir Mühendislik firmasıyla sözleşme imzalanırken, saha teslimi de 28 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleştirildi.

Gelibolu Yeni Feribot Terminali'nin taş dolgu işlemi, 120 gün sürecek. Yüklenici firma, önümüzdeki hafta içerisinde taş ocaklarında taş kırma işlemlerine ve iskele inşa alanına şantiyesini kurarak saha çalışmalarına başlayacak.

Önümüzdeki süreçte, deniz taş dolgu işi devam ederken, deniz yapıları ihalesine çıkılacak. Deniz taş dolgu işi tamamlandığında; İdari bina, yolcu salonları, kafeler, gişeler, sosyal donatılar ve peyzajın yer aldığı üst yapı ihalesine çıkılacak.

Gelibolu Yeni Feribot Terminali, 41 bin 708 metrekare alan üzerine 2 terminal, 4 rampa olarak sosyal donatılarıyla birlikte ilçe merkezinin yaklaşık 2 kilometre dışında hizmet verecek. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel, Haber

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