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Gelibolu zabıtasından iş yerlerine ruhsat denetimi

Gelibolu Belediyesi zabıtası, iş yerlerinde ruhsatsız faaliyet gösterilmesinin önüne geçmek için denetimlerde bulundu.

22.11.2019 08:55 | Son Güncelleme: 22.11.2019 09:00Gelibolu zabıtasından iş yerlerine ruhsat denetimi
Belediyesi zabıtası, iş yerlerinde ruhsatsız faaliyet gösterilmesinin önüne geçmek için denetimlerde bulundu.

Gelibolu Belediyesi Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 4 kişilik ekip, ilçedeki iş yerlerine denetimler gerçekleştirerek iş yeri açma ruhsatlarını inceledi. Zabıtanın hafta başından itibaren devam eden denetimlerinde, tüm sıhhi iş yerleri denetlenerek, iş yeri açma belgelerinin olup olmadığı kontrol ediliyor.

İş yeri açma ruhsatı bulunmayan iş yerlerine ruhsat başvurusu yapmaları için süre veren zabıta ekipleri, süre verildiği halde başvurusunu yapmayan işletmelere ise 9207 sayılı kanunun 6. maddesine istinaden gerekli işlemlerin yapılacağını bildirdi. - ÇANAKKALE

Zabıta Müdürlüğü, Gelibolu, Zabıta, Güncel

Kaynak: İHA

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