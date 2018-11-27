Gelibolulu Atıcılar Rekorla Döndü

Gelibolu Avcılar
ve Atıcılar Kulübü sporcuları katıldıkları şampiyonada Türkiye
rekorunu kırdı.
Alınan bilgiye göre, Mersin
'in Erdemli
ilçesinde Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonunun 2018 yılı faaliyet programı kapsamında gerçekleştirilen Havalı Silahlar Türkiye Minikler 10 mt Havalı Tabanca Şampiyonası'nda yarışan Gelibolulu atıcılar, birinciyle aynı puanı atmalarına rağmen merkez atış sistemine göre ikinci oldular.
Daha önce Kahramanmaraşlı sporculara 710 puanla ait olan rekoru 723'e çıkaran Mustafa Settaş, Bilal Sazak ve Mehmet Kerem Temizel'den oluşan Gelibolu Avcılar ve Atıcılar Derneği sporcuları Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu.
Şampiyonadan rekortmen ve Türkiye ikincisi olarak dönen sporcular, aldıkları kupa ve rekor belgesini Gelibolu Avcılar ve Atıcılar Derneği'ne götürdüler. Burada dernek başkanı adına sporcuları dernek muhasibi Yavuz Oğur ve dernek yönetimi karşıladı.
Sporcuları ve antrenörleri Hüseyin Şakar'ı kutlayan Oğur, "Sporcularımızı tebrik ediyorum. Dereceyle döneceklerini biliyordum. Çok iyi bir hocamız var. Kendilerini kutluyorum." dedi.