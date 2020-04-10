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Gelibolulu öğrenciler evde "masal" dinliyor

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki okul öncesi öğrencileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle okullarının kapalı olması nedeniyle evde masal dinlemeye başladı.

10.04.2020 15:44 | Son Güncelleme: 10.04.2020 15:50
Gelibolulu öğrenciler evde
Çanakkale 'nin Gelibolu ilçesindeki okul öncesi öğrencileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle okullarının kapalı olması nedeniyle evde masal dinlemeye başladı.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün okul öncesi 670 öğrenci için başlattığı "Evde Masal Günleri" için gönüllü öğretmenler sesleriyle katkı sağladı.
Öğretmenler Nergis Erengöz, Meryem Başayan, Seval Bircan Yılmaz Yıldız, Perihan Dündar, Ceren Baysal, Ülkü Eldeş, Tuğba Gökdemir, Asuman Kahraman ve İrem Ertekin'in evde okudukları masallar, kurulan WhatsApp grubunda yayınlanıyor, öğrenciler de buradan masalları dinleme fırsatı buluyor.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca, çalışmanın başarıyla sürdüğünü söyledi.
Öğretmenlerle birlikte uygulamaya koydukları çalışma sayesinde öğrencilerin evden eğitime devam ettiğini belirten Karaca, "Böylelikle bu okul öncesi öğrencilerimiz de okuldaki gibi eğitimine devam ediyor. Öğretmenlerime teşekkür ediyorum. Öğretmenlerimiz öğrencileriyle bu yolla da iletişimlerini devam ettiriyor." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Çanakkale, Gelibolu, Güncel
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