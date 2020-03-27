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Gelibolulu öğrencilerden videolu "Evde Kal" mesajı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evde eğitim gören 75'inci Yıl Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri, öğretmenleri ve aileleri ile birlikte hazırladıkları videoyla "Evde Kal" mesajı verdi.

27.03.2020 17:23 | Son Güncelleme: 27.03.2020 17:25
Çanakkale 'nin Gelibolu ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evde eğitim gören 75'inci Yıl Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri, öğretmenleri ve aileleri ile birlikte hazırladıkları videoyla "Evde Kal" mesajı verdi.
Tüm dünyada etkili olan salgın nedeniyle alınan tedbirler kapsamında evde eğitim gören 75'inci Yıl Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri bir video hazırladı.
Videoda, salgının insanları tehdit ettiğini anlatan öğrenciler, vatandaşlara sokağa çıkmayıp evde kalmaları çağrısında bulundu.
Öğretmenler Cavidan Kaya, Müge Gündeğer, Zeynep Doğan ve Senem Akgül'ün desteğiyle hazırlanan ve sosyal medyadan paylaşılan video büyük beğeni topladı.
Öğrenci kardeşler Derin Yılmaz ve Deniz Ata Yılmaz, mesajlarında, "Bizim annemiz 112'de çalışıyor, hastalara bakıyor. Annemizi görmemiz için lütfen siz de evde kalın. Evde kalın, hayat eve sığar" derken, Emirhan Yavaş ise "Ailem için, sevdiklerim için, sağlık çalışanları için evde kal Türkiyem." dedi.
Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca, videoyu çok beğendiğini belirterek, "Bu önemli günlerde okulumuz öğretmen ve öğrencilerinin bu anlamlı mesajları için kendilerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.
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Gelibolulu öğrencilerden videolu ’Evde Kal’ mesajı

Kaynak: AA

Etiketler: Çanakkale, Gelibolu, Güncel

Haberin Videosu :

Gelibolulu öğrencilerden videolu "Evde Kal" mesajı

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