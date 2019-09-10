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Gelibolulu triatloncular Kuşadası'ndan madalyalarla döndü

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinin iki ayrı triatlon takımı, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen Biathle Türkiye Şampiyonası'ndan madalyalarla döndü.

10.09.2019 08:38 Gelibolulu triatloncular Kuşadası'ndan madalyalarla döndü
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinin iki ayrı triatlon takımı, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen Biathle Türkiye Şampiyonası'ndan madalyalarla döndü.
Modern Pentatlon Federasyonunca gerçekleştirilen turnuvada ilçeyi, Geliboluspor Triatlon Takımı ve Gelibolu Triatlon Spor Kulübü sporcuları temsil etti.
Geliboluspor Triatlon Takımı kadınlarda Türkiye şampiyonu oldu. Sporcular 4 altın ve 3 gümüş madalya kazandı. Büyüklerde Tuğçe Karakaya altın, Seray Filiz gümüş, U19 genç kızlarda Aleyna Dağlı gümüş, U11 kızlarda Nisa Cebeci altın, Nehir Tonguç gümüş, 40 yaş kadınlarda Münevver Çalışkan altın, 70 yaş masterlarda Halil Tuna altın madalya kazanma başarısı gösterdi.
Yaş kategorilerine göre, Gelibolu Triatlon Spor Kulübü sporcularından Nevra Başak Saatli birinci, Merve Öbekçi ikinci, İlayda Alada birinci, Abdullah Yıldırım ikinci, Büşra Meşeli üçüncü ve Doğukan Aydoğan üçüncü oldu. Ayrıca, Gelibolu Triatlon Spor Kulübü Kız Takımı, Türkiye ikinciliğini elde etti.

Gelibolu, Kuşadası, Türkiye, Spor

Kaynak: AA

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