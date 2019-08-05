Gelibolululardan şampiyonlara kutlama

Gelibolulu vatandaşlar Türkiye
Şampiyonluğuna imza atan Gelibolu triatlon takımı sporcularına sürpriz kutlama yaptı.
İdman yapacak yüzme havuzları olmadığından, idmanlarını Hamzakoy ve Feneraltı sahillerinde vatandaşların denize girdikleri bölgede antrenörleri Halil Tuna önderliğinde yapan ve tüm olanaksızlıklara rağmen girdikleri yarışlarda Türkiye şampiyonlukları elde eden sporculara ilçe halkı tarafından kutlama programı düzenlendi.
Feneraltı sahil kesiminde Serdar Azak önderliğinde bir araya gelen vatandaşlara önce sporcular tek, tek tanıtıldı ve aldıkları dereceler açıklanarak, sporcular tebrik edildi. Ardından şampiyonlara pasta ikram edilerek hediyeler verildi.
Programı düzenleyen Azak, gazetecilere yaptığı açıklamada, üstün başarı gösteren sporcular ile gurur duyduklarını söyledi.
Sporculara daha fazla sahip çıkılması gerektiğini belirten Serdar Azak, "Bu güzel kardeşlerimize gerektiği gibi sahip çıkılmadığı için idmanlarını bizim denize girdiğimiz yerde yapıyorlar. Buna rağmen kucakları ve boyunları Türkiye şampiyonlukları ile dolu. En son 13 Temmuz'da Isparta'nın Eğirdir ilçesinde ve 15 Temmuz'da Kastamonu'da yapılan yarışmalarda Türkiye şampiyonu olan ve çok iyi dereceler alan bu sporcularımızı ve Halil Tuna hocamızı kutlamak, onlara moral vermek için böyle bir program düzenledik. Kendilerini tebrik ediyoruz." dedi.