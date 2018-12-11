11 Aralık 2018, 22:48
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Pompa Görevlisi Hanife, Babasıyla Birlikte Çektirdikleri Fotoğrafı Takipçileriyle Paylaştı

Zuhal Topal'ın sunumuyla ekrana gelen izdivaç programında şöhreti yakalayan gelin adayı Hanife, babasıyla birlikte çektirdiği fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

İzmir'de bir akaryakıt istasyonunda pompa görevlisi olarak çalışmaya başlayan gelin adayı Hanife, sosyal medya hesabından babasıyla birlikte fotoğrafını paylaştı.

BABASIYLA BİRLİKTE POZ VERDİ

Bir dönem izdivaç programındaki aşklarıyla çok konuşulan ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Hanife Gürdal, babasıyla birlikte poz verdiği anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Hanife'nin paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce yorum ve beğeni aldı.

POMPACILIK YAPMASIYLA GÜNDEMİ GELMİŞTİ

Sosyal medya hesaplarından para kazanmasına rağmen, çalışmaktan vazgeçmeyen Gürdal, Torbalı'daki bir akaryakıt istasyonunda pompa görevlisi olarak işe başlamasıyla gündeme gelmişti. Yıllarca farklı sektörlerde çalıştığını anlatan Gürdal, "Kadının yapamayacağı iş yok. Burada çok da olumlu tepkiler alıyorum. Hem artık sigortam var. İşimi de çok sevdim" diye konuşmuştu.

"BEN İŞE MUHTAÇ DEĞİLİM AMA..."

Gürdal, sözlerine şöyle devam etmişti: "Aslında Instagram hesabımdan çok iyi bir gelirim var. Çalışmaya ihtiyacım yok ama ben yine de çalışmak istedim. Bu istasyona da kendim başvurdum. Daha önce bir çiğ köfteciye yardım ediyordum. Benim için 'Buraya kadar mı düştü?' diyenler vardı. Alın terinin düşmesi olmaz. Bu işe muhtaç değilim ama çalışmaktan gurur duyuyorum. Bana bu şansı verdikleri için patronuma teşekkür ediyorum. "

Hanife
11 Aralık 2018 Salı 22:48



YORUMLAR (27)
ABUZER KÖMÜRCÜ: Almadığın bi o kalmıştı
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BUTÇU DELİKANLI : Bu kadını Instagram dan takip etmeyin.
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YURİ: Kız çalişsa bi dert çalişmassa bi dert ne yapsın instgrmda orasını burasınımı açsın açik açik diyo kız klavyeden sallayın
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  • ABUZER KÖMÜRCÜ : Gösterecek yeri olsaydı kesin görürdük merak etme kapalı olması çirkinliğini kapatmak için
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HAFIZ KIZ: Hanife bayan çok reklamcısın neyin pesindesin Bir an önce evlen kocana ve cocuklarına hizmet et yüzünü gösterme peçe tak
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