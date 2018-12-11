Pompa Görevlisi Hanife, Babasıyla Birlikte Çektirdikleri Fotoğrafı Takipçileriyle Paylaştı

İzmir'de bir akaryakıt istasyonunda pompa görevlisi olarak çalışmaya başlayan gelin adayı Hanife, sosyal medya hesabından babasıyla birlikte fotoğrafını paylaştı.

BABASIYLA BİRLİKTE POZ VERDİ

Bir dönem izdivaç programındaki aşklarıyla çok konuşulan ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Hanife Gürdal, babasıyla birlikte poz verdiği anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Hanife'nin paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce yorum ve beğeni aldı.

POMPACILIK YAPMASIYLA GÜNDEMİ GELMİŞTİ

Sosyal medya hesaplarından para kazanmasına rağmen, çalışmaktan vazgeçmeyen Gürdal, Torbalı'daki bir akaryakıt istasyonunda pompa görevlisi olarak işe başlamasıyla gündeme gelmişti. Yıllarca farklı sektörlerde çalıştığını anlatan Gürdal, "Kadının yapamayacağı iş yok. Burada çok da olumlu tepkiler alıyorum. Hem artık sigortam var. İşimi de çok sevdim" diye konuşmuştu.

"BEN İŞE MUHTAÇ DEĞİLİM AMA..."

Gürdal, sözlerine şöyle devam etmişti: "Aslında Instagram hesabımdan çok iyi bir gelirim var. Çalışmaya ihtiyacım yok ama ben yine de çalışmak istedim. Bu istasyona da kendim başvurdum. Daha önce bir çiğ köfteciye yardım ediyordum. Benim için 'Buraya kadar mı düştü?' diyenler vardı. Alın terinin düşmesi olmaz. Bu işe muhtaç değilim ama çalışmaktan gurur duyuyorum. Bana bu şansı verdikleri için patronuma teşekkür ediyorum. "