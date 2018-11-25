25 Kasım 2018, 12:22
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Gelin Adayı Hanife'den Erkek Takipçisine Müstehcen Yanıt: Sana mı Lazımdı

İzdivaç programlarında koca ararken şöhreti yakalayan gelin adayı Hanife, "Hala koca bulamadın mı?" şeklinde bir soru yönelten takipçisine verdiği cevapla gündem oldu.

Sosyal medya üzerinden reklam karşılığı paylaşımlarla para kazanan gelin adayı Hanife, geçtiğimiz günlerde İzmir'de bir benzin istasyonunda işe başladığını duyurmuştu. Bu hareketi sonrası adından söz ettiren Hanife, şimdi de sosyal medyada kendisine yöneltilen bir soruya verdiği cevapla gündem oldu.

"KIZ BİR KOCA BULAMADIN MI HALA?"

Yarım milyona yakın takipçisi olan Hanife, son paylaşımlarından birinin altına "İnadına, inadına yaşarım İnadına da yaparım, yapıp bir daha yanarım" notunu düştü. Çok sayıda yorum ve beğeni alan bu paylaşımın altına, müzmin gelin adayının erkek takipçilerinden biri "Kız bir koca bulamadın mı hala" şeklinde yorum yaptı.

"BULDUĞUM KOCA SANA MI LAZIMDI"

Bu yoruma oldukça sinirlendiği gözlenen Hanife, "Neden Amcacım bulduğum koca sana mı lazımdı?" cevabını verdi.

İşte Hanife ve takipçisi arasında geçen o diyalog;

İzmir,Hanife
25 Kasım 2018 Pazar 12:22



YORUMLAR (53)
SATILIK BASIN VAR: Galatasaray seyircisi hep bir agızdan Oros..Çocu....Demiröre.....Şimdi de kızını nişanlamış.seyirciye bol malzeme çıktı.
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46: Kimler bunun reklamini artik gormek istemiyo
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TUNC: Hakkında yorum yapmaya bile değmez
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AMADALI: haberlerde yer almak için ücret ödemiştir.
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