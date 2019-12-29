Gelin adayı Hanife Gürdal'ın derin göğüs dekoltesi takipçilerini çıldırttı

Yıllar önce yayınlanan evlilik programlarına katılarak kısa sürede fenomen haline gelen ve sonrasında başörtüsünü çıkardığı için günlerce konuşulan Hanife Gürdal, sevgilisi Kemal Ayvaz ile geçtiğimiz günlerde nikah masasına oturdu. Sosyal medya hesabından nikahına ait fotoğrafları paylaşan Gürdal'ın göğüs dekoltesi bir paylaşımından dolayı tekrar gündeme geldi.

DEKOLTELİ PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKTİ

Eşi Kemal Ayvaz'la çekilmiş bir fotoğrafı paylaşan Gürdal'ın derin göğüs dekoltesi dikkat çekti. Nikah kıyafetinden dolayı sürekli eleştirilen Gürdal'ın dekoltesini ön plana çıkardığı fotoğraf takipçilerinin tepkisini çekti.

"NASIL BU KADAR AÇILABİLDİN?"

Gürdal'ın "Dünyada çok erkek var, kimileri de çok yakışıklı ama ben, her bir hattı, hatta her bir tavrı bana hayatımın en büyük ve en tatlı anılarını hatırlatan bir yüzü bir daha nerede bulabilirim? "Karl Marx'ın eşine yazdığı mektuptan alıntı" notuyla paylaştığı romantik fotoğrafın altına, takipçileri "Bu kadar nasıl açabiliyorsun?" gibi yorumlar yaptı.

APAR TOPAR EVLENDİ

Sosyal medya hesabından takipçileriyle her anını paylaşan Hanife Gürdal, evleneceğini takipçilerinden gizledi. Dün kuaförde paylaşım yaparak evleneceğini duyuran Gürdal, bir süredir aşk yaşadığı fotoğrafçısı Kemal Ayvaz sadece ailelerin katıldığı nikah töreniyle evlendi.