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Gelin adayı Hanife Gürdal'ın derin göğüs dekoltesi takipçilerini çıldırttı

Sevgilisi Kemal Ayvaz ile nikah masasına oturan fenomen gelin Hanife Gürdal, paylaştığı nikah fotoğrafında göğüs dekoltesiyle eleştirilerin hedefi olmaktan kurtulamadı.

29.12.2019 10:29 | Son Güncelleme: 29.12.2019 10:40

Yıllar önce yayınlanan evlilik programlarına katılarak kısa sürede fenomen haline gelen ve sonrasında başörtüsünü çıkardığı için günlerce konuşulan Hanife Gürdal, sevgilisi Kemal Ayvaz ile geçtiğimiz günlerde nikah masasına oturdu. Sosyal medya hesabından nikahına ait fotoğrafları paylaşan Gürdal'ın göğüs dekoltesi bir paylaşımından dolayı tekrar gündeme geldi.

DEKOLTELİ PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKTİ

Eşi Kemal Ayvaz'la çekilmiş bir fotoğrafı paylaşan Gürdal'ın derin göğüs dekoltesi dikkat çekti. Nikah kıyafetinden dolayı sürekli eleştirilen Gürdal'ın dekoltesini ön plana çıkardığı fotoğraf takipçilerinin tepkisini çekti.

"NASIL BU KADAR AÇILABİLDİN?"

Gürdal'ın "Dünyada çok erkek var, kimileri de çok yakışıklı ama ben, her bir hattı, hatta her bir tavrı bana hayatımın en büyük ve en tatlı anılarını hatırlatan bir yüzü bir daha nerede bulabilirim? "Karl Marx'ın eşine yazdığı mektuptan alıntı" notuyla paylaştığı romantik fotoğrafın altına, takipçileri "Bu kadar nasıl açabiliyorsun?" gibi yorumlar yaptı.

APAR TOPAR EVLENDİ

Sosyal medya hesabından takipçileriyle her anını paylaşan Hanife Gürdal, evleneceğini takipçilerinden gizledi. Dün kuaförde paylaşım yaparak evleneceğini duyuran Gürdal, bir süredir aşk yaşadığı fotoğrafçısı Kemal Ayvaz sadece ailelerin katıldığı nikah töreniyle evlendi.

Gelin adayı Hanife Gürdal'ın derin göğüs dekoltesi takipçilerini çıldırttı

Hanife Gürdal, Magazin


HABER YORUMLARI (11)
ADINIZI YAZIN: MADEM TAKİPÇİLERİ TEPKİ VERMİŞ TAKİPDEN ÇIKSINLARR YAPTIKLARI HABERİN
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İÇ SES: işte çağdaşlık işte medeniyet o la la
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2 1
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CENGİZHAN: ÇILDIRANLAR KİMLER NEDEN NE İÇİN ÇILDIRMIŞLAR AÇIK GİYİNMİŞ KAPALI GİYİNMİŞ BANA NE SİZE NE KİME NEE.
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5 4
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ZİYAA: Herşeyi sahte bu kadının. . . Evliliğinin de sahte olduğu gibi. . . Yalın''ın bir şarkısı vardı: ''Sahte sahteee her şey sahteeeeee''. . .
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10 1
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SAKARYALI HATUN: Kendilerine gelince zam üstüne zam halka, gelince sadaka. :(((((
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7 2
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ÇUKUROVALI: Aaah , ah . . . . Böylesine ah çekmeyi ne zaman bırakırız bilmiyorum ama elbet bunlar da bitecek . . . Sultan Süleyman da dünyaya kazık çakamamış . . . Bay veya bayan her kimsen . Saygılar
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5 0
SAKARYALI HATUN: Bu halk,bu asgari ücretle, yerli otomobili zor alır biraz. :((((((
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7 3
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EDA: Şunu haber yapmayın yapa yapa ünlü yaptınız
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8 0
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JEAN RENO: çıldıranları merak ediyorum sizene abi yaa
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5 3
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