Haberler » Magazin » Gelin adayı Hanife Gürdal, pompacılık yaparken ne kadar para kazandığını açıkladı - Magazin

Gelin adayı Hanife Gürdal, pompacılık yaparken ne kadar para kazandığını açıkladı

Katıldığı evlilik programıyla adını duyuran fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, konuk olduğu 2. Sayfa programında bir dönem çalıştığı benzin istasyonunda 2 bin 100 TL maaş aldığını söyledi.

02.12.2019 14:15 | Son Güncelleme: 02.12.2019 14:38

Evlilik yarışmasından ayrıldıktan sonra bir dönem benzin istasyonunda pompacı olarak çalışan fenomen gelin adayı Gürdal, bugün konuk olduğu canlı yayında benzin istasyonunda asgari ücretle çalıştığını söyledi.

"KENDİMİ KENDİME KANITLAMAK İSTEDİM"

Başörtüsünü açarak gündeme gelen Hanife Gürdal, Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu. Programda özel hayatı ve iş hayatından bahseden Gürdal, şunları anlattı: "Ben kendimi kendime kanıtlamak için girmiştim benzin istasyonuna, sonra da isteğimle ayrıldım. Maaşım asgari ücretti, patronumuz mesailerle falan 2100 yüz lira veriyordu. Bir seneye yakın orada çalıştım."

"SÖZLÜ TACİZE UĞRADIM"

Pompacı olarak çalışırken sözlü tacizlere de maruz kaldığını söyleyen Hanife, sözlerine şöyle devam etti: "Orada çalışırken bazı terbiyesiz insanlar beni rahatsız etti. Mesela birisi çalıştığım yere gelip günde üç dört kez taciz ederdi. 'Ne haber, bir gün çay içelim mi, benimle dışarı çıkmak ister misin, neden buradasın?' tarzı tacizlerde bulunurdu."

"SEVGİLİMLE ÇEKİMLERDE TANIŞTIK"

Sevgilisiyle nasıl tanıştığını anlatan Hanife, "Bir şey oldu. O benim fotoğraflarımı çekiyordu. Birlikte çekimler yapıyorduk. Sonrasında birbirimizi kıskanmaya başladık. Açılmadık üzerine konuşmadık ve birden sevgili olduk" dedi.

"BU KIZI MI BİZE LAYIK GÖRDÜN?"

İlişkiye başlarken sevgilisine "Ben seni üzerim" diyen gelin adayı, ilişkide çok şımarık olduğunu ve sevgilisine çok çektirdiğini söyledi. "Eski ilişkilerimde istenmeyen kişi oldum" diyen Hanife Gürdal, "Eski sevgililerimin ailesi 'Bu kızı mı bize layık gördün' dediler ama Kemal de bunları hiç yaşamadım." diyerek sözlerini sonlandırdı.

Hanife Gürdal, katıldığı canlı yayında benzinlikte çalışırken sözlü tacize uğradığını itiraf ettiHanife Gürdal, katıldığı canlı yayında benzinlikte çalışırken sözlü tacize uğradığını itiraf etti

Gelin adayı Hanife Gürdal, pompacılık yaparken ne kadar para kazandığını açıkladı

Hanife Gürdal, Hanife, Magazin


HABER YORUMLARI (7)
....:Kula bela gelmez Hak yazmayınca, Hak bela yazmaz kul azmayınca. Hanımlıktan ne zarar gördünüz bilmem ki!
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
İSYNKR:şunu gundeme getırıp haber yapmayın bırakın artık gercekten alnının akıyla çalışan kazanan ınsanları haber yapın bos beles ınsanları degıl bızene ne kadar kazandıgından yok sozlu tacıze ugramıs bılmem ne
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
YAŞLİ KURT:Sabah hanife aksam hanife bu ne yavvv
Yayından Kaldır
4 0
Cevap yaz
ADA:çok bahşiş almıştır hahahahahahahahahaaaaaa
Yayından Kaldır
5 0
Cevap yaz
HAKAN:bunu haber yapmayı bırakın artık
Yayından Kaldır
15 0
Cevap yaz
ELİF:bıktık şu salaklardan
Yayından Kaldır
18 0
Cevap yaz
MUROX:Ya bu kızı neden sürekli paylaşıyorsunuz Allah aşkına? Başka habermi kalmadı?
Yayından Kaldır
7 0
Cevap yaz
Magazin

Son Dakika Haberleri

15:08 Ece Erken, oturmadığını iddia ettiği evine gelen faturayı görünce öfkeden deliye döndü
15:05 Fatih Ürek ile selfie tartışma çıkardı!
14:43 Murat Kekilli, Aydın'da onkoloji hastası çocuklarla buluşacak
14:39 67 yaşındaki Diva sahnede göbek atarak kendinden geçti
14:15 Gelin adayı Hanife Gürdal, pompacılık yaparken ne kadar para kazandığını açıkladı
2.12.2019 15:17:16