Gelin adayı Hanife, mini eteğiyle dans ettiği anları yayınladı

Katıldığı evlilik programındaki tavırlarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan gelin adayı Hanife Gürdal, mini eteğiyle dans ederek yine adından söz ettirmeyi başardı.

"KAHVENİN HANİFE TONU"

Instagram hesabından paylaşım yapan gelin adayı Hanife Gürdal, mini eteğiyle dans ettiği videoya, "Kahvenin Hanife tonu." notunu ekledi. Hanife'nin paylaşımı kısa süre içerisinde çok sayıda kişi tarafından izlendi.

"FOTOĞRAF PAYLAŞMAYACAĞIM" DEMİŞTİ

Gelin adayı Hanife, Instagram hesabından "4 kilo alınca poğaça gibi olduğum için fotoğraf çekilmeyi sevmiyor oldum. Kilo verene kadar son fotoğrafım bu" diyerek bir süre fotoğraf paylaşmayacağını duyurmuştu. Hanife yayınladığı video kendi sözünü tutmamış oldu.

HANİFE GÜRDAL KİMDİR?

1995 yılında İzmir'de doğan Hanife Gürdal, Instagram'da 540 bin kişi tarafından takip ediliyor. İlk olarak Esra Erol'un programında ardından da Zuhal Topal'ın evlendirme programına katılan Hanife Gürdal geçtiğimiz aylarda giyim tarzını değiştirerek gündem olmuştu. Gürdal'ın 3 kardeşi vardır ve daha önce hiç evlenmemiştir.