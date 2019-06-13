Gelin adayı Hanife, neden başını açtığını açıkladı!

Yayınlanması yasaklanan Esra Erol ve Zuhal Topal'ın izdivaç programlarıyla ünlenen gelin adayı Hanife Gürdal, başını açtığını duyurmuştu. Gürdal'ın başı açık halde çekerek yayınladığı videolar ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

"İSLAMİYETİ ÇOK GÜZEL TEMSİL ETTİM"

Sosyal medya hesabından neden başını açtığını açıklayan Hanife ayrıca eleştirilere de cevap verdi Hanife konuyla ilgili, "Bugün kendime uzunca sordum ben kimim diye. 'Ben bu giyimim ile mutlu muyum?' diye sordum. Uzunca bu kararı düşündüm. Hayat benim hayatım. Karar benim kararım. Benim ailem komple muhafazakar. Ben kötü örnek olmuyorum. Konu inancımla alakalı değil. Konu daha güzel görünmek değil. İslamiyet çok güzel temsil ettiğimi düşünüyorum. Ben sadece daha fazla tesettürlü kalamayacağımı anladıktan sonra kararımı verdim." ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYAYI SALLAMIŞTI

Programların yayından kaldırılmasıyla bir benzinlikte pompacı olarak işe başlayan Hanife, başını açtığını duyurarak yüzlerce takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabını bırakarak yeni bir hesap açmıştı. Yeni halinin fotoğraf ve videolarını paylaştığı Instagram hesabını gizli tutan Hanife'nin videoları yayılmıştı. Hanife, videolarında "Ejderha" ve "Kim Sana Bu kadar Güzel Ol Dedi" şarkılarına eşlik etmişti.