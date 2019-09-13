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Gelin adayı Melis Buse Betkayan, kendisine "Bacımsın" diyen damat adayına olan aşkını ilan etti

Kısmetse Olur programının sivri dilliliğiyle tanınan ismi Melis Buse Betkayan, aynı yarışmadan Adnan Kızıltaş'la olan aşkını Instagram hesabından duyurdu.

13.09.2019 13:09

Kısmetse Olur programıyla tanınan Melis Buse Betkayan, programın diğer bir yarışmacısı olan Adnan Kızıltaş ile olan aşkını Instagram hesabından açıkladı.

"VARLIĞINA ŞÜKÜRLER OLSUN"

Betkayan "Şimdi nereden başlamalıyım? Seni sana nasıl anlatmalıyım? Adnan sen benim hayatımda gördüğüm, tanıdığım en büyük yürekli adamsın! Her düştüğümde yanımda oldun yeri geldi ben seni kızdırdım kırdım ama sen ne olursa olsun benden vazgeçmedin iyi ki de vazgeçmedin çünkü sen benim içimde ki Melis'i yani gerçek Melis'i gördün! Ve yine o günlerden birindeyiz sen tabi ki yine yanımdasın! Adnan Kızıltaş seni çok seviyorum! Sen benim değerlim, sen benim dostum, sen benim ahiretliğim.. Varlığına şükürler olsun! Yüce Rabbim bizi son nefesimize kadar ayırmasın" sözleriyle sürpriz aşkını ilan etti.

"SEN BENİM BACIMSIN" DEMİŞTİ

Program bittikten sonra ortalarda pek fazla görünmeyen Melis Buse Betkayan, internet üzerinden sevenlerine yayın yapmaya başlamış, Betkayan programda tanıştığı Adnan Kızıltaş ile kamera karşısına geçmişti. Kızıltaş, "Sen benim her daim Allah nasip ettikçe bacımsın. İnsan yalan söyleyince burnu kaşınıyor gibi bir durum vardı değil mi" ifadelerinde bulunmuştu.

Gelin adayı Melis Buse Betkayan, kendisine

Kısmetse Olur, Instagram, Magazin

YORUMLAR(6)
İNSAF:Saçmalamayın Adnan evlenmiş. Meclis arkadaş olarak seviyor onu. Ama Adnan sırf arkasından konuşmasın diye seviyormuş gibi yapıyor yani korkudan
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LEVO:Kısmetse olur diyorlar boş işler bunlar nedense bir türlü kısmet olmuyor..
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DOĞRUCU DAVUT:ya ben anlamadım ki bu kadın kim yanındaki kim. nerenin gelin adayı. neler oluyor bu ülkede biri bana açıklasın
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KIBRIS GAZISI:AHLAKSIZLIK YALAN VE KURGUNUN ISLENDIGI OYUNCULARIN AJANSLARDAN TEMIN EDILDIGI EGITIMSIZ KÜLTÜR YOKSUNU CAHIL KEZBANLARA YÖNELIK ÜLKE AHLAKINA ÖRF VE ADETLERIMIZE UYMAYAN EVLILIK PROGRAMLARI HALKIN TEPKISI ILE BITIRILDI AMA NE HIKMETSE NEYE KIME HIZMET EDIYORSA BURALARDA MAGAZIN SAYFALARINDA PROGRAMLARINDA YENIDEN HORTLADI AMAC BELLI DEGILMI?
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REZİL ARDAUİEA:BU PROGRAM HALA YAYINLANIYORMU
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ALİ KÖSE:BU NEYİN PROJESİ KAÇ GÜNDÜR BU KIZIN HABERLERİ YAPILIYO. YAPACAK HABER Mİ KALMADI
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