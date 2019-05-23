Gelin Adayı Naz Mila, Dünyaevine Girdi!

Katıldığı izdivaç programındaki açıklamalarıyla sosyal medya hesabından paylaştığı cesur fotoğraflarla adından söz ettiren gelin adayı Naz Mila sonunda muradına erdi.

"EVLENEMEZSİN DEDİLER"

Instagram hesabından bir video paylaşan Naz Mila dünyaevine girdi. Mila paylaştığı videoya, "Evet evlenemezsin dediler evlendim. Hem de beni çok güzel seven bana özel hissettiren her istediğimi tek kelimemle önüme sunan en önemlisi de benim sevdiğim adamla çok mutluyum senin gibi bir eşe sahip olduğum için." notunu ekledi.

AŞKINI İLAN İLAN ETMİŞTİ

Sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği cesur paylaşımlarla adından söz ettiren gelin adayı Naz Mila, sevgilisiyle birlikte çektirdikleri fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Gelin adayı Naz Mila, Instagram hesabından adının Gürkan olduğu öğrenilen sevgilisiyle birlikte fotoğraflarını takipçileriyle paylaşmıştı. Naz Mila paylaştığı fotoğraflara, "Aşkım" notunu eklemişti. Naz Mila'nın fotoğrafını kendi sosyal medya hesabından paylaşan bir takipçisi, "Yakışmışsınız." yorumunu yapmıştı.