Gelin Adayı Sinem Umaş ile Semra Kaynana 15 Yıl Sonra Canlı Yayında Yüzleşti

Bir döneme damga vuran Gelinim Olur musun? yarışmasının fenomen ismi Semra Kaynana Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu.

Yarışmada oğlu Ata Türk'ün görüştüğü gelin adayı Sinem Umaş'la yıldızı bir türlü barışmayan Semra Yücel, yıllar telefonla karşı karşıya geldi.

"OĞLUM, SİNEM'LE EVLENİRSE BAR KÖŞELERİNDE ÖLDÜRÜLÜR"

Sinem Umaş'ın "Oğlum Sinem'le evlenirse bar köşelerinde öldürülür" sözlerinin üzerine açıklama yapan Semra Yücel, şunları söyledi:

Ben hiçbir zaman 'oğlum Sinem'le evlenirse bar köşelerinde öldürülür' demedim. Kesinlikle böyle bir şey yok. Sinem istediği yere gidebilir, bu kimseyi de ilgilendirmez. Ama tekrar ediyorum ben kesinlikle ve kesinlikle böyle bir şey demedim.

Kızlar yarışmaya oynamaya gelmişti, biz ise dinlenmeye… Oğlumu da beni de hayat çok yormuştu, biz yarışmaya girdikten sonra ne olduğunu öğrendik orada. Sonradan öğrendim şimdi şimdi anlıyorum… O yarışmada sevgi yoktu. Hale ile Ahmet evlendi çok kısa bir süre sonra ayrıldı. Evi arabayı alalım sonra da boşanalım. Evlilik bu değildir…

"SEMRA HANIM İÇ ÇAMAŞIR GÖRÜNÜYOR DİYEREK BENİ REZİL ETTİ"

Semra Yücel'in açıklamalarının ardından programa telefonla bağlanan Sinem Umaş kendini şu sözlerle savundu: "Semra hanım yalan atıyor, benim programda iç çamaşırım görünüyor diye millete rezil etti. Kendisini lütfen melek göstermesin. Yarışmadan sonra program sunan ve program program gezen kendisi değil miydi?

10 yıl sonra ilk kez konuşuyoruz. O zaman 19 yaşımdaydım ve kendimi savunamıyordum. Benim iç çamaşırıma kadar konuştu ama ben ona saygıda hiçbir zaman kusur etmedim.

"15 YIL GEÇTİ ÖZÜR BİLE DİLEMEDİ"

Kaç sene geçti, o zamandan bu zaman kadar bir kez bile 'Sinem'i kırdım, özür dilerim' demedi. Ben o zamanlar net hatırlıyorum bana yapmadığınızı bırakmadınız. Kendi kızı da var, bir anne başka bir annenin kızını bu kadar rezil eder mi? 15 yıl geçti bir kez bile özür dilemedi.

"HAKKIMI HELAL ETMEYECEĞİM"

'O genç bir kız ben onun kalbini kırdım' demedi. Semra Hanım o dönem beni kötü gösterdi. Ama hala diyor ki 'ben Sinem'i kırmadım, özür de dilemiyorum. Asla da dilemem' Ben de kendisine asla hakkımı helal etmeyeceğim. Ben kendisine hiçbir şekilde saygısızlık yapmadım. Ata'nın vefat ettiği günün ertesi günü gittim evine. Bana sarıldı, 'senden çok özür diliyorum, beni affet et' dedi.

"ÖZÜR DİLEMEYECEĞİM"

Sinem Umaş'ın açıklamalarına Semra Kaynana'nın cevabı ise şu oldu, 'Pijama olayı doğrudur. Şeffaf bir pijamaydı, 'kendisine dikkat et, bunu giyme içi görünüyor' dediğim doğrudur. Cenazeye geldi kendisi. Ama ben ondan özür falan dilemedim. Dilemeyeceğim de... Kimse kimseyi sevmek zorunda da değil."