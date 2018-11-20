20 Kasım 2018, 10:56
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Gelin Adayı Solmaz'ın Kilolu Hali Hayranlarını Şaşırttı: Roberto Carlos Gibi Olmuşsun

"Evleneceksen Gel" yarışmasında dansları ve hareketiyle fenomen olan gelin adayı Solmaz'ın kilolu hali hayranlarını şaşırttı.

Evlilik programlarındaki dans performansıyla adını duyuran Solmaz Çiros, son haliyle takipçilerini hayal kırıklığına uğrattı.

KİLOSUNU ELEŞTİRDİLER

Geçtiğimiz günlerde çıkardığı single albümle müzik dünyasına adımını atan gelin adayı Solmaz, paylaşımlarındaki kilolu haliyle takipçilerini hayal kırıklığına uğrattı.

ROBERTO CARLOS'A BENZEMİŞSİN

Fenomen gelin adayı Solmaz'ın son haline yorum yağdırdı. Kilolarını eleştiren takipçileri, "O bacaklar ne! Roberto Carlos gibi olmuşsun" yorumunu yaptı.

CANLI YAYINDA GÖĞÜSLERİNİ AÇMIŞTI

Solmaz Çiros, Periscope uygulaması üzerinden canlı yayın yaparken, dans etti ve soyunarak göğüslerini açtı. Solmaz'ın bu hareketi günlerce konuşuldu.

Roberto Carlos,Solmaz
20 Kasım 2018 Salı 10:56



YORUMLAR (12)
CAHİLLER SÜRÜSÜ: BU yorumları okurken burda ziyaaa rumuzlu beni güldürdü doğru söylüyor orasını burasını açan ünlü oluyor ne varki bu kızda zaten evlilik proğramına cikarken smacı belliydi ünlü olmak istiyordu işte oldu eğitim Yok kültür yok kültürlüler zaten sürünüyor sanat dünyasındaki çoğunun beyni boş görsel olarak kendini gösteriyorlar
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ÜMİT: Solmaz solmuş bir de çiçekler solmaz derlerdi ferdi tayfur :D:DD:d
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ALİ: WAŞŞŞŞŞŞŞŞŞ HALA TAŞ GİBİ HATUN................................................................
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ADANALI: Solmaz solmuş...
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10 1
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AYSUN : Bu haberi daha önce okumustuk
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