12 Mart 2019, 08:08
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Gelin Adayı Yasemin Şevkatli, İdo Hakkında Söyledikleriyle İbrahim Tatlıses'ten Tam Not Aldı

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses, "Bizim ilişkimizde İdo ne derse" o diyen gelin adayı Yasemin Şevkatli'ye övgü yağdırdı.

Bir süredir İdo ile aşk yaşayan Yasemin Şefkatli, geçen gün katıldığı davette gazetecilerin sorularını yanıtlamış ve 'Bizim ilişkimizde İdo ne derse o olur. Bu durum benim hoşuma gidiyor' demişti.

Bu sözleri duyan İmparator İbrahim Tatlıses, gelin adayı Yasemin Şevkatli'ye övgü yağdırdı.

DİZİ TEKLİFLERİNİ İDO İÇİN GERİ ÇEVİRDİ

Ayrılık döneminde bir markanın reklam yüzü olan Yasemin Şefkatli'ye üç diziden oyunculuk teklifi geldi. Ama senaryoları ve rolleri beğenmeyen İdo'dan izin çıkmadı. Oyuncu olmayı çok isteyen Yasemin Şefkatli teklifleri geri çevirmek zorunda kaldı.

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"AFERİN SEVGİLİ KIZIMA"

Bugün ise İbrahim Tatlıses, Instagram'da bu haberi paylaşan bir hesaba şu yorumu yaptı: "Aferin sevgili kızıma. Çok teşekkür ederim canım. İnanıyorum ki, sen de ne istersen o da 'Yasemin ne derse o' diyecektir"

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İbrahim Tatlıses, İstanbul Deniz Otobüsleri, Magazin


YORUMLAR (17)
MERT DURAKER: işte ben bu yüzden hala bekarım ve yaşım 37,,,,,benim sevgim gerçek ve asla aldatmayacak bir sevgi ...ama hala farkedip görebilen anlayabilen çıkmadı...kız anlamış ve görmüş bence.....derlerya bakmak ve görmek aynı değil diye....
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GERÇEKLER : İbrahim bey sever topukları :D
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1213: İstanbul Deniz Otobüsü :D
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KOKO: ŞÖYLE BİR KIZ ARKADAŞ BULAMADIM KENDİME YA..
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YASO: Köprüyü geçinceye kadar ayıya dayı deme meselesi değil mi bu ya :D
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