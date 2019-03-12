Gelin Adayı Yasemin Şevkatli, İdo Hakkında Söyledikleriyle İbrahim Tatlıses'ten Tam Not Aldı

Bir süredir İdo ile aşk yaşayan Yasemin Şefkatli, geçen gün katıldığı davette gazetecilerin sorularını yanıtlamış ve 'Bizim ilişkimizde İdo ne derse o olur. Bu durum benim hoşuma gidiyor' demişti.

Bu sözleri duyan İmparator İbrahim Tatlıses, gelin adayı Yasemin Şevkatli'ye övgü yağdırdı.

DİZİ TEKLİFLERİNİ İDO İÇİN GERİ ÇEVİRDİ

Ayrılık döneminde bir markanın reklam yüzü olan Yasemin Şefkatli'ye üç diziden oyunculuk teklifi geldi. Ama senaryoları ve rolleri beğenmeyen İdo'dan izin çıkmadı. Oyuncu olmayı çok isteyen Yasemin Şefkatli teklifleri geri çevirmek zorunda kaldı.

İbrahim Tatlıses'ten Tam Not Aldı">

"AFERİN SEVGİLİ KIZIMA"

Bugün ise İbrahim Tatlıses, Instagram'da bu haberi paylaşan bir hesaba şu yorumu yaptı: "Aferin sevgili kızıma. Çok teşekkür ederim canım. İnanıyorum ki, sen de ne istersen o da 'Yasemin ne derse o' diyecektir"